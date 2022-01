David Beckham llamó a Victoria “idiota” en esta particular nota de amor

victoriabeckham / Instagram

En marzo de 2021, Brooklyn publicó un video hilarante en su historia de Instagram que mostraba su rostro intercambiado con el de las miembros de las Spice Girls, incluida la de su madre, mientras cantaba su exitosa canción Say You'll Be There.

El fotógrafo y modelo, que está comprometido con la actriz Nicola Peltz, agregó un GIF de Lisa Simpson riéndose y etiquetó a su madre después de ver que su rostro reemplazó al de ella, escribiendo, "Dios mío".