Kanye “Ye” West está siendo investigado por una presunta agresión criminal

En el video obtenido por TMZ, que fue filmado en algún momento entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, los espectadores pueden escuchar a Ye gritar, "¿Dijeron eso o no? ¿Dijeron eso o no? Porque eso es lo que sucedió ahora mismo, maldita sea". No está claro si las imágenes están relacionadas con el incidente que se investiga.

Los detectives de Los Ángeles realizarán una investigación para determinar qué ocurrió. E! News se comunicó con el representante de Ye para obtener comentarios y no recibió respuesta.