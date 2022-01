Lo que realmente piensa Julia Fox, la nueva novia de Kanye West, sobre las Kardashian

Como el resto de nosotros, incluso la nueva novia de Kanye "Ye" West, Julia Fox, le sigue el ritmo de las Kardashian.

"OK, ¿quién no era fanático de las Kardashians?", dijo la actriz, que anteriormente se autodenominaba una fan a muerte de Keeping Up With the Kardashians y quería ser parte de su familia, en el episodio del 13 de enero de su podcast Forbidden Fruits. "Está bien, no soy como, a muerte, como, súper fan o, como, de ir a la apertura de una tienda. Ni siquiera tengo un kit de labios. Chicos, en realidad no es tan grave".