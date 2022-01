Lamar Odom, el ex de Khloé Kardashian, critica a Tristan Thompson en medio de su drama de paternidad

Su postura general sobre Tristan y sus malas acciones, bueno, "el tipo es cursi por eso".

En medio de una demanda de paternidad en curso presentada por Maralee Nichols, a principios de enero, Tristan recurrió a las redes sociales para confirmar sus resultados de paternidad y se disculpó con Khloé por el "dolor y la humillación" que causó.

"No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años", escribió Tristan en su historia de Instagram del 3 de enero. "Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".