La mamá de Ricky Montaner responde a los rumores de mala relación con Stefi Roitman

Le preguntaron a Marlena sobre los comentarios en las redes que llaman a los Montaner "una secta"...

"Tenemos mil diferencias. Me da gracia lo que dicen, pero no hay nada distinto en nosotros a una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos. Eso es todo. Pero somos una familia que nos peleamos. Me horroriza cuando dicen ‘la familia perfecta', nada más lejano. Tenemos 500 errores todos".