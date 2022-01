Jason Momoa y Lisa Bonet se separan luego de 16 años juntos

Lisa recordó la química instantánea entre ellos: "No puedo decir que fue completa desde el momento en que nos vimos, pero hemos estado juntas desde el día en que nos conocimos". Y compartió: "En ese momento, el amor llegó y se hizo grande, y él no corrió como creo que lo hacen muchos hombres. Básicamente me levantó y me arrojó sobre su hombro, al estilo de un hombre de las cavernas".

Jason le dijo a James Corden en 2017 que estaba enamorado de Lisa desde que tenía ocho años.