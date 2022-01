Megan Fox y Machine Gun Kelly están comprometidos

Si bien Megan y Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, hicieron público su romance por primera vez en junio de 2020, el dúo había formado una conexión meses antes mientras filmaban la película de Randall Emmett, Midnight in the Switchgrass. "Nuestros tráilers estaban uno al lado del otro, así que solo esperé afuera en los escalones de mi tráiler todos los días. Trabajé solo para vislumbrar un contacto visual", dijo MGK, de 31 años, en un episodio conjunto de julio de 2020 del podcast Give Them Lala... With Randall. "Ella tiene los ojos más hermosos que he visto en mi vida".

Megan agregó que formaron un vínculo instantáneo. "En el momento en que estuve en una habitación con él y lo saludé y lo miré a los ojos, supe de inmediato que él era lo que yo llamo una llama gemela", dijo en el podcast en ese momento. "En realidad somos dos mitades de la misma alma, creo. Le dije eso casi de inmediato. Lo sentí de inmediato".