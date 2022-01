Larsa Pippen revela su estatus actual con Kim Kardashian y dice qué piensa de Pete Davidson

Larsa Pippen y Kim Kardashian eran las mejores amigas, hasta que dejaron de serlo.

Los informes de su distanciamiento surgieron en julio de 2020 después de que los fanáticos notaron que toda la familia Kardashian había dejado de seguir a Larsa en las redes sociales. Luego, unos meses después, la estrella de The Real Housewives of Miami abordó la situación directamente, admitiendo que ella y Kim tenían "un tipo diferente de relación" que antes, aparentemente insinuando que el entonces esposo de Kim, Ye, jugó un papel su ruptura amistosa.

Ahora, Larsa está revelando cuál es su estatus actual con la estrella de Keeping Up With the Kardashians.