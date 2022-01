Diane Kruger estalla contra Quentin Tarantino por el casting de Inglourious Basterds

"Él audicionó a todos. No quería audicionarme a mí porque vio una película en la que aparecí que no le gustó", explicó. "Así que no creyó en mí desde el principio. Literalmente, la única razón por la que me hizo una audición es porque no quedaba nadie más para la audición".

Según Kruger, el cineasta "no me vería en Estados Unidos" y ella tuvo que pagar su propio boleto de avión a Alemania para asegurar una audición.