Esto es lo que se tenía pensado originalmente para el destino de Fez en Euphoria

En una entrevista con GQ, publicada el lunes 10 de enero, Angus Cloud compartió que el creador de Euphoria, Sam Levinson, originalmente planeó matar en la primera temporada, pero cambió de opinión. "No lo sé, pero aparentemente, porque me echaron de la calle, supongo que el personaje de Fezco [nunca tuvo la intención de quedarse]", explicó. "Ni siquiera sé cómo. Nunca vi ese guión. Nadie me lo dijo".

En la primera temporada, se presenta a Fez como el traficante de drogas de Rue (Zendaya), aunque la trata más como a una familia. Entonces, preocupado, le advierte a Nate (Jacob Elordi) que se mantenga alejado de Rue y Jules (Hunter Schafer). Pero la amenaza fracasa y se insinúa que Nate denuncia a Fez a la policía, lo que habría sido un momento oportuno para matar al personaje.

Solo se enteró de la supuesta muerte de Fez cuando a Jacob se le escapó...