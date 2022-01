Ben Affleck dice que el equipo de Armagedon lo hizo “arreglarse los dientes” y “ser sexy”

"Es divertido porque esa es la única película mía que mis hijos han visto y admitirán que les gustó", admitió el actor, que comparte tres hijos con su ex Jennifer Garner. "Aunque se burlan implacablemente de la peícula y de mí. '¿Qué estás haciendo, conduciendo un tanque en la luna?' Pero se divirtieron, ¿sabes a lo que me refiero? Ni siquiera verán The Town. Entonces, ahí lo tienes".

E! News contactó a los representantes de Bay y Bruckheimer para obtener comentarios.