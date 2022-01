Candace Cameron Bure revela por qué la muerte de Bob Saget “duele como nada que haya sentido antes”

"Oh, Bob. ¿Por qué tuviste que dejarnos tan pronto? Todos somos familia, pero tú eras el pegamento", escribió junto a una foto de los dos sonriendo junto a la piscina. "El pegamento pegajoso, desordenado, blando, dulce y adorable. Mi infancia está envuelta en ti, mis años formativos de adolescente y el resto de la edad adulta".

En la comedia familiar, que se desarrolló entre 1987 y 1995, Cameron Bure interpretó a DJ, la hija mayor del amado personaje de Saget, Danny Tanner. En su conmovedor homenaje, la ex concursante de Dancing With the Stars compartió que el actor le enseñó a "sentir profundamente" a una edad temprana.