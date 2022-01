Jamie Lynn Spears habla de su participación en la batalla de la tutela de Britney Spears

Antes del fallo de disolución de la corte, en junio pasado, Britney testificó ante la corte sobre su creciente frustración con su familia en medio del proceso de 13 años.

"Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta con usted", dijo Britney en una transcripción completa, publicada por Variety. "También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de que sea un secreto para beneficiarlos a todos ellos. Quiero poder ser escuchada sobre lo que me hicieron al obligarme a guardar esto durante tanto tiempo... He estado tan enojada y lloro todos los días. Me preocupa. Me dijeron que no tengo permitido exponer a las personas que me hicieron esto".

Más recientemente, los fanáticos han notado que la ruptura entre las dos hermanas parece continuar, y Britney dejó de seguir a Jamie Lynn en Instagram en enero.