Bella Hadid habla sobre su decisión de volver a Victoria's Secret

"No tenía FOMO. Me sentía completamente bien dentro de eso, y así fue como me di cuenta de mi crecimiento, para ser honesta, poder saber que cuando llega el Año Nuevo y no necesito estar afuera bebiendo y no Necesito estar haciendo estas cosas porque finalmente me siento bien por dentro".

Incluso está dando un paso más allá y participando en su primer enero seco. "Independientemente de cualquier cosa, me está demostrando que tengo esa fuerza de voluntad interna, ¿sabes a lo que me refiero?" Bella explicó. "Solo para saber que puedo hacerlo".