Así fue la nueva cita de Julia Fox y Kanye “Ye” West en Los Ángeles

De hecho, una fuente cercana a Ye le dijo a E! News que el músico y la estrella de Uncut Gems "se llevaron bien" desde su primera interacción.

"Él realmente amó su energía y personalidad apasionada y sabía que ella sería una persona perfecta para intercambiar ideas creativas", dijo la fuente. "Él piensa que ella tiene una energía refrescante y que se divierten mucho. Kanye siempre está trabajando en algo creativo, y Julia es definitivamente su última musa. Él tenía una visión para ella y eso fue lo que inspiró su cita. Él estaba lanzando todos estos planes para sus ideas, y ella felizmente se rindió y accedió".

En su artículo de Interview, Julia dijo que no sabe "hacia dónde se dirigen las cosas, pero si esto es una indicación del futuro, me encanta el viaje". Aunque solo el tiempo dirá si su romance se fortalece, la fuente le dijo a E! News que Ye ha expresado que "no es serio" y señaló que "no está buscando nada en este momento y está realmente concentrado en su negocio".

Y parece que Julia está en la misma página. Una fuente cercana a ella dijo, "Ella se divierte y se lo toma día a día, pero ser madre de su hijo es su prioridad número uno".