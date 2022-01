Billie Eilish defiende a Charlie Puth después de que Benny Blanco lo llamara un “maldito perdedor”

"Sabes, hombre, estos videos fueron muy divertidos al principio", dijo Puth en un video de noviembre. "No sé exactamente por qué has sido tan malo conmigo estos últimos meses, pero realmente hirió mis sentimientos. Solía ​​admirarte y no sé de dónde viene todo esto".

Aún así, Blanco no se detuvo. "Sé por qué hice este video porque eres un maldito perdedor, Puth", respondió el compositor y productor de 33 años. "Mírate: te sientas en una habitación todo el día y haces TikToks... Amigo, ¿qué diablos te pasa? Mira tu cabello. Parece que tienes un peluquín o una peluca o algo así. Agárrate y hazte un maldito corte de pelo".