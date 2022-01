La hermana de Naya Rivera confiesa que estuvo en un “lugar oscuro” después de la muerte de la actriz

"Sentí que podía hacer cualquier cosa después de eso", continuó. "Comencé a escribir un diario y comencé a escribir sobre mis sentimientos. Comencé terapia. Dije que no hacía muchas cosas que no quería hacer, pero que normalmente haría para otras personas. Empecé a ponerme a mí misma en primer lugar. Me volví consciente y observé cómo me sentía cada día".