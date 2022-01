Bob Saget había revelado recientemente su batalla contra el COVID-19

No fue la primera vez que la estrella de Full House habló sobre la pandemia de coronavirus. En noviembre, tuiteó: "Fui al farmacéutico más tonto ayer y pedí mi refuerzo y me dio un asiento para niños", y bromeó: "Estaba enojado hasta que me senté a la mesa y era unos centímetros más alto".

En el episodio del 13 de diciembre de Here For You de Bob Saget, hizo otro comentario sobre haber recibido la inyección de refuerzo. "Ten cuidado ahí afuera. Haz lo que tengas que hacer para estar seguro. Trato de no predicar que sabes sobre [eso]".