Estas son las estrellas de TikTok que hicieron más dinero en 2021 según Forbes

Además de su carrera en TikTok, Dixie también lanzó su propia música y el mes pasado actuó en el Jingle Ball de iHeartRadio junto a BTS, Ed Sheeran y Lil Nas X.

Con 8.5 millones ganados, el tercer lugar de la lista fue para Addison Rae. Solo el año pasado, la joven de 21 años no solo publicó videos en TikTok, sino que también protagonizó su primera película, He's All That, y también firmó un acuerdo multicontrato para futuras películas con Netflix.

El cuarto lugar fue un empate entre dos creadores que se llevaron a casa 5 millones de dólares cada uno: Bella Poarch y Josh Richards. Además de sus ganancias en la aplicación, Bella firmó con Warner Records y su primer sencillo, Build A B-tch, se convirtió en un éxito número 1 en las listas de Billboard, mientras que Josh lanzó varias empresas conjuntas, incluido un podcast llamado BFFs con el creador de Barstool Sports, Dave Portnoy.