TINI y todas las invitadas que se inspiraron en Kendall Jenner para la boda de Ricky Montaner

El pasado mes de noviembre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians asistió a la boda de su amiga Lauren Perez en Miami, y para la ocasión ella escogió un atrevido vestido negro con aberturas de Mônot, que presentaba cut-outs en forma de diamante en el pecho.

Muchos catalogaron su diseño de "inapropiado", pero dos meses después, Kendall reveló que ella tuvo la aprobación de su amiga para lucir tal atuendo.