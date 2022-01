Kendall Jenner finalmente reacciona a las críticas por el “inapropiado” vestido que usó en una boda

La feliz novia recientemente volvió a publicar una serie de fotos de su boda en Instagram, subtitulando su publicación, "¡La mejor noche de 2021! ¡Feliz año nuevo a todos!"

En algunas instantáneas, Kendall generó críticas de los seguidores, incluido uno que comentó, "Atuendo inapropiado en una boda @kendalljenner, me avergüenzo por ti. #cringe". Otro seguidor respondió al comentario de ese usuario y escribió, "Si la novia no se molesta, ¿por qué te importa? Relájate", a lo que Lauren estuvo de acuerdo y agregó, "¡Diles! ¡SE VEÍA IMPRESIONANTE Y ME ENCANTÓ!"