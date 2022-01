Mary-Kate y Ashley Olsen y otras estrellas de Full House honran a Bob Saget

"Esto duele", subtituló su publicación del 10 de enero. "Tenía el corazón más grande que nadie en Hollywood. Daba los abrazos más grandes. Estoy destrozada porque nunca podré volver a abrazarlo. Bob terminó cada mensaje de texto, cada interacción con 'Te amo'. No importaba cuánto tiempo habíamos estado separados. Él amaba tan profunda y ferozmente. Y nunca dudó en decirte cuánto significabas para él. Esta es la lección más grande que aprendí de Bob Saget: No dudes en decirle a la gente que los amas. Me siento en paz sabiendo que Bob sabía exactamente cuánto lo adoro".