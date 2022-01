Lista completa de ganadores de los Golden Globes 2022

Mejor actriz de reparto en cualquier película

Caitríona Balfe (Belfast)

GANADORA: Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (The Power of the DoO g)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Ruth Negga (Passing)

Mejor actor de reparto en cualquier película

Leonardo DiCaprio (Don't Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

GANADOR: Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

Mejor película animada

GANADORA: Encanto (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Flee (Neon)

Luca (Walt Disney Studios Motion Pictures)

My Sunny Maad (Totem Films)

Raya and the Last Dragon (Walt Disney Studios)

Mejor actor en una película de drama

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

GANADOR: Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Mejor actriz en una película de drama

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

GANADORA: Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (House of Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Marion Cotillard (Annette)

Alana Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (Don't Look Up)

Emma Stone (Cruella)

GANADORA: Rachel Zegler (West Side Story)

Mejor actor en una película de comedia o musical

Kenneth Branagh (Belfast)

GANADOR: Jane Campion (The Power of the Dog)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Steven Spielberg (West Side Story)

Denis Villeneuve (Dune)

Mejor score original

The French Dispatch (Searchlight Pictures)—Alexandre Desplat

Encanto (Walt Disney Pictures)—Germaine Franco

The Power of the Dog (Netflix)—Jonny Greenwood

Parallel Mothers (Sony Pictures Classic)—Alberto Iglesias

GANADOR: Dune (Warner Bros.)—Hans Zimmer