Muere Bob Saget, el legendario Danny Tanner de Full House

"El 9 de enero de 2022, justo después de las 4 p.m., los agentes respondieron a la cuadra 4000 de Central Florida Parkway (Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes) en respuesta a una llamada de hombre caído", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en un comunicado a E! News. "Al llegar, localizaron a un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El hombre, identificado como Robert Lane Saget, fue declarado muerto en la escena. No tenemos información sobre la causa de la muerte, y los detectives no han encontrado signos de juego sucio o consumo de drogas en este caso".

La declaración continuó: "Esta es toda la información que tenemos para publicar en este momento y no anticipamos más actualizaciones. La oficina del médico forense determinará en última instancia la causa y la forma de la muerte".