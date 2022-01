Hallan muerto al hijo de 17 años de Sinéad O'Connor

El 6 de enero, la músico de 55 años tuiteó una súplica al niño. "Este es un mensaje para mi hijo, Shane", dijo, adjuntando una foto del adolescente.

"Shane, ya no es gracioso que todo esto desaparezca. Me estás asustando muchísimo. ¿Podría hacer lo correcto y presentarse en una estación Gardai? Si estás con Shane, llama a Gardai por su seguridad". Sinéad escribió más tarde: "Shane, tu vida es preciosa. Dios no cinceló esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo se derrumbaría sin ti. Eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no No te hagas daño. Ve a la Gardai y te llevaremos al hospital".

Luego, el cantante acusó a un centro médico de Dublín de que sus asistentes de atención médica dejaran a Shane "fuera de su alcance" "cuando hace 7 días hizo dos intentos graves de suicidio".

En 2019, Sinéad tuiteó que Shane, entonces de 14 años, también se había perdido "mucho" e instó a sus seguidores a ayudarla a encontrarlo. La policía finalmente lo localizó