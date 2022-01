7 estrellas de telenovelas orgullosas de sus hijos LGBT

En diciembre, el actor argentino fue consultado al respecto: "Yo creo que siempre lo supe, pero me lo dijo en su adolescencia; uno como papá se da cuenta de todo lo que viven sus hijos y lo apoyo completamente; toda su vida lo he amado y así seguirá siendo". Siguió: "Yo siempre quise ser abierto a todo para que él me tuviera confianza. Estoy muy orgulloso de él y de su pareja, los quiero mucho y saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten".