Andrew Garfield dijo que sintió el "espíritu" de Emma Stone grabando Spider-Man: No Way Home

En The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man no puede atrapar a Gwen Stacy mientras cae de una torre del reloj y termina falleciendo por un golpe. La escena fue homenajeada en No Way Home, pero esta vez, el personaje de Andrew puede salvar a Zendaya antes de que sea demasiado tarde.

Según el actor, este momento de redención de su personaje fue lo que hizo que no pudiera decirle que no a la invitación al proyecto.

Añadió "mi hombre araña logró salvar a la novia de su hermano pequeño, potencialmente. Y sanar el momento más traumático de su vida por su hermano menor, asegurándose que no tenga su mismo destino, es algo hermoso cósmicamente. Significó que tuvo una segunda oportunidad para salvar a Gwen".