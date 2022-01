¿The Weeknd canta sobre Angelina Jolie en esta nueva canción?

En la canción Here We Go... Again, la estrella de 31 años canta, "Y mi nueva chica, ella es una estrella de cine/Mi nueva chica, ella es una estrella de cine/La amaba bien, hazla gritar como Neve Campbell/Pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos depresivos".

Aunque no la identifica por su nombre, Jolie es una estrella de cine con la que The Weeknd estuvo vinculado en 2021, y según los informes, el dúo cenó juntos en dos ocasiones distintas. Sin embargo, ninguno de los dos había abordado la especulación, hasta ahora, si contamos las letras del cantante.