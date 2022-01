Director de Luca confiesa que consideraron que los protagonistas tuvieran un romance gay

Él comienza a sentirse mucho como el Ariel de hoy en día hasta que conoce a su compañero monstruo marino adolescente Alberto (Jack Dylan Grazer), quien le presenta el mundo de la superficie y todas sus infinitas posibilidades, creando una entrañable amistad.

Los ya épicos momentos que viven en medio del verano italiano incluso fueron comparados la cinta con Call Me By Your Name.

El director Enrico Casarosa fue consultado durante una conferencia de prensa sobre un posible romance gay entre ellos y dijo que solo era una linda amistad.