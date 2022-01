Denzel Washington habla de su incidente con Ellen Pompeo en Grey’s Anatomy

Para aquellos que se perdieron el drama, Ellen fue a su podcast Tell Me With Ellen Pompeo en septiembre y recordó un momento en el que ella gritó una línea improvisada a otro personaje durante una escena emocional.

"Yo estaba como, 'Mírame cuando te disculpes. Mírame'", recordó haberle gritado al actor durante la escena. "Y eso no estaba en el diálogo. Y Denzel se volvió loco. Me dijo, 'Soy el director. No le digas qué hacer'".