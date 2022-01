Murió el legendario actor Sidney Poitier

El icónico actor tuvo una carrera prolífica que abarcó más de cuatro décadas, comenzando en la década de 1950, que incluyó papeles protagónicos en Porgy and Bess, A Raisin in the Sun, To Sir, With Love y Guess Who's Coming to Dinner. En 1964, Poitier hizo historia al convertirse en el primer actor nacido en las Bahamas y de raza negra en ganar un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actor.

Su pulida lista de reconocimientos incluyó dos nominaciones más al Oscar, diez nominaciones a los Globos de Oro, dos nominaciones a los Primetime Emmy Awards, seis nominaciones al BAFTA, ocho nominaciones al Laurel y una nominación a los Screen Actors Guild Awards. En 2002, Poitier recibió un Premio de la Academia Honorario por su contribución general al cine estadounidense.