Ex novia de Paulo Londra, embarazada de 8 meses, revela los polémicos motivos de su ruptura

La joven dio un entrevista exclusiva a Teleshow de Infobae en la que detalló los motivos de la separación.

Rocío señaló que los problemas comenzaron durante la pandemia de 2020, momento en el cual también se estrenaron como padres. "Al tiempo empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis -revela Rocío-. empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía".

"Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera".