Los fans creen que Scott Disick le preguntó a Kim Kardashian por los grandes atributos de Pete Davidson

(Photo By: Alex Hooks/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

Desde entonces ellos celebraron juntos el cumpleaños número 28 de Pete y disfrutaron de una noche de película junto a Scott el mes pasado.

Una fuente le dijo recientemente a E! News que los dos se están "poniendo muy serios" y que la estrella de Keeping Up With the Kardashians está "encantada" con su nueva relación.

Aunque el actor de King Of Staten Island vive en Nueva York y Kim, que comparte cuatro hijos con su ex Kanye "Ye" West, reside en el sur de California, "Ellos están haciendo que la distancia funcione", agregó la fuente, "y él planea estar en Los Ángeles con más frecuencia ahora".