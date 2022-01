Acusan a Rebelde de plagiar a esta banda de K-pop

En una reciente entrevista con Elle México y Latinomérica, Franco Masini opinó sobre los cambios de inclusión que tiene esta versión a diferencia de Rebelde Way y Rebelde: "La verdad que me parece genial, es una serie que es para todos y estoy seguro que cada joven, cada chico que vea la serie se va a poder identificar con algún personaje. Siento que está muy moderna y actualizada con el mundo de hoy en día, que me parece súper importante también, desde la música, los diálogos, las temáticas en las cuales hay conflictos".

Continuó: "Los jóvenes hoy en día vuelan, agarran una cosa, de golpe la dejan, y se ponen a hacer otra y nada pasó, no se quedan pensando para atrás, se involucran con una persona y después se involucran con la otra, y tampoco hay problema. Digo, es una cosa también de una apertura grande y creo que la serie en eso está muy como decimos en Argentina, "afilada"".