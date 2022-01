Adéntrate en las vacaciones tropicales de Selena Gomez en las islas Turcas y Caicos

SelGo escapó del frío y la pasa muy bien bajo el sol del Caribe.

Aunque la mayoría de nosotros pasamos las fiestas en medio del frío descenso de las temperaturas, Selena Gomez hizo todo lo contrario. La artista de 29 años disfrutó recientemente de unas vacaciones con familiares y amigos en las hermosas islas de Turks & Caicos.

Y si necesitabas una prueba fotográfica de este viaje mágico, la mejor amiga de la cantante, Theresa Mingus, compartió algunas fotos que documentan toda la diversión bajo el sol en su Instagram el 5 de enero. En un video, se puede ver a Selena divirtiéndose mientras se sumerge en el agua, mientras que, en otro, se ve a la estrella de Only Murders in the Building pasando el rato con su familia, incluida su hermana, Gracie.