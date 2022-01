Eliminan a Chris Noth del final de temporada de And Just Like That

Advertencia: ¡se avecinan spoilers!

Adiós, Sr. Big.

En la primera temporada del reboot de Sex and the City, And Just Like That..., Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) se despidió del amor de su vida Mr. Big (Chris Noth) después de que sufriera un infarto fatal. Y aunque Noth estaba programado para aparecer en una escena de flashback durante el final de la temporada, el material no saldrá al aire, según TVLine.

La decisión de HBO Max de descartar esta escena, que Parker y Noth filmaron juntos en París, se produce tres semanas después de que se hicieran numerosas acusaciones de agresión sexual contra Noth. Tras las acusaciones, que el actor niega, Noth fue despedido de su agencia de talentos y despedido de su papel en The Equalizer de CBS.