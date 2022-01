Mira todas las fotos de Kim Kardashian y Pete Davidson calentando las Bahamas

El romance de Kim Kardashian y Pete Davidson va viento en popa.

El miércoles, 5 de enero, la estrella de Keeping Up With the Kardashian y el comediante fueron vistos juntos en un bote durante sus vacaciones en las Bahamas.

Para su aventura en aguas abiertas, Kim usó un traje negro con un escote profundo con jeans desgastados a juego. Ella complementó su sensual look con un bolso cubierto de piel y gafas de sol oscuras.