Brittany Daniel, de Gemelas y rivales, tuvo una hija usando un óvulo de su hermana

"Estamos muy unidas. Todo lo que es suyo es también mío, y viceversa. Siempre pensé que yo sería la primera en casarme y formar mi propia familia, pero me tomaba demasiado en serio mi carrera y además me lo estaba pasando muy bien... Cuando me recuperé del cáncer, recuerdo que pensé que estaba recibiendo una segunda oportunidad. Estaba lista para encontrar a un compañero de vida y tener un hijo. No tengo palabras para agradecer lo que hizo Cynthia", ha explicado en una entrevista a la revista People.