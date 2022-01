¿Cómo luce Adam Levine sin tatuajes? ¡Tienes que verlo!

Stewy / BACKGRID

"Fue cinco días después del 11 de septiembre", recordó. "Sentí que necesitaba decir algo con esta cosa pacífica en mi cuerpo".

El cantante de Love Somebody recientemente causó revuelo cuando debutó lo que parecía ser un tatuaje de rosa en su rostro en una foto de Instagram Story con su esposa Behati Prinsloo, pero luego aclaró que la impactante tinta no era real.

"Este mensaje es para mi madre", dijo Levine en un video de Instagram Story. "No tengo un tatuaje en mi cara. Los que me conocen saben que soy demasiado vanidoso, soy muy jodid*mente vanidoso para hacerme un tatuaje en la cara. Me tatuaré el resto de esto, pero no, la cara debe permanecer igual".