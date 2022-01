¿Qué sigue para Khloé Kardashian y Tristan Thompson después del drama de paternidad?

(Photo by gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

La estrella de la NBA ha dicho en documentos judiciales que él y Maralee tuvieron relaciones sexuales en su cumpleaños en marzo de 2021. "[Ella] y yo asistimos a una fiesta juntos en un hotel en Houston. [Ella] me había llamado y quería estar conmigo en mi cumpleaños ", dijo, en otro momento afirmando, "[Nichols] usaba constantemente el término ‘salir' para describir nuestra relación, que era la realidad".

En junio, E! News informó que la pareja se había separado nuevamente.

Una segunda fuente confirma que Khloé todavía está "muy decepcionada y herida por él" a la luz de los acontecimientos recientes. Khloé está "aliviada de haber terminado" en este punto, según la fuente.

"Khloe tiene que ver con la confianza y la lealtad", explicó la segunda fuente. "Se siente irrespetada. Está lista para seguir adelante".

En su disculpa, Tristan dijo que Khloé no "se merece esto". Él escribió en su historia de Instagram, "No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

Y añadió, "Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

E! News se ha puesto en contacto con sus representantes para obtener comentarios.