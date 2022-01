Jason Derulo golpea a un hombre que presuntamente lo llamó Usher

La policía fue llamada a la escena alrededor de las 2:22 a.m. hora local, según el portavoz, aunque los agentes que respondieron no tomaron un informe "debido a que las víctimas no querían procesar".

Un testigo le dice a E! News de que Derulo bajaba por una escalera mecánica afuera del club nocturno JEWEL cuando un hombre que estaba en la fila le gritó algo al cantante de 32 años.