Machine Gun Kelly asegura que él predijo su historia de amor con Megan Fox

¡Cómo se encendieron las famosas llamas gemelas!

Machine Gun Kelly compartió los dulces detalles sobre cómo él y su novia Megan Fox se conectaron por primera vez. Mientras aparecía en un episodio reciente de The Drew Barrymore Show, el rapero (cuyo nombre real es Colson Baker) describió cómo se conocieron como coprotagonistas en la película Midnight in the Switchgrass, dirigida por Randall Emmett en 2020.