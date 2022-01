Selena Gomez explica por qué considera que no es necesario tener muchos amigos

-¿Cómo es trabajar con Andy Samberg, (Jonathan, su pareja en la película)?

-Recuerdo que estaba emocionada de conocer a Andy porque crecí viendo "SNL" y debo decir que la primera vez que nos sentamos a hablar juntos me lo hizo muy fácil y divertido y me ayuda a relajarme en las entrevistas y a sentirme un poquito normal.

"Además de que me protege y eso no lo olvidaré, porque me hicieron una pregunta relacionada con parejas y yo no contesto esas preguntas y Andy la contestó por mí, ¡así que me encantó!".