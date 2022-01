Jacob Elordi y Olivia Jade están “saliendo casualmente”: Todo sobre su “fácil y divertido” romance

JB Lacroix/WireImage

Él agregó, "Y he aprendido mucho de ella sobre cómo manejarlo, cómo lidiar con eso y simplemente ser lo que sea al respecto, ¿sabes?"

Olivia también vio cambios en el estado de su relación el año pasado. En una sesión de preguntas y respuestas de Instagram en agosto, la ex concursante de Dancing With the Stars le confirmó a los fanáticos que estaba "efectivamente" soltera después de separarse del músico Jackson Guthy.

En cuanto a cómo maneja el centro de atención, Olivia le dijo recientemente a Down in the DMs de E! que ella intenta concentrarse en cosas positivas.