Ryan Gosling comparte un inesperado detalle de su vida familiar con sus hijas con Eva Mendes

Warren Toda/EPA/Shutterstock

Pero con el paso del tiempo, ¿Esmeralda y Amada han logrado comprender mejor su trabajo? "Sí. Creo que finalmente se dieron cuenta... que mi nombre es en realidad 'El hombre gris' y soy un asesino de la CIA", dijo, refiriéndose a su nueva película The Gray Man con Chris Evans y Regé-Jean Page.

Si bien Gosling y Mendes hablarán brevemente sobre sus hijos en las entrevistas, ellos tienden a protegerlos del centro de atención y proteger su privacidad. Para Mendes, esto incluye no publicar fotos de ellos en las redes sociales.

"Siempre he tenido un límite claro cuando se trata de mi hombre y mis hijas", le explicó la actriz de 47 años a un seguidor de Instagram en 2020. "Hablaré de ellos por supuesto, con límites, pero no publico fotos de nuestra vida diaria. Y dado que mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que sean lo suficientemente mayores para darme consentimiento".

Mendes y Gosling también prefieren mantener su relación fuera del ojo público. "En lo que respecta a Ryan y a mí", continuó, "nos funciona de esta manera, mantenernos en privado".