Lamar Odom, el ex de Khloé Kardashian, habla de los resultados de paternidad de Tristan Thompson

Lamar Odom tiene algunos pensamientos sobre la situación de Tristan Thompson.

El lunes, 3 de enero, Thompson reveló que una prueba de paternidad confirmó que él es el padre del hijo recién nacido de Maralee Nichols.

Él se disculpó con Khloé Kardashian, quien salió con él hasta la primavera pasada y comparte a su hija True, de 3 años, con el atleta. "Khloé, no te mereces esto", escribió Thompson en su historia de Instagram. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".