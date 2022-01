Tristan Thompson se disculpa con Khloé Kardashian tras confirmarse que es padre de un tercer hijo

"Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo". Añadió: "Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

Kardashian y Thompson comparten a su hija True, de 3 años, y él comparte a su hijo Prince, de 5, con su ex Jordan Craig.