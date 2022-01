El agente de Betty White aclara detalles sobre la causa de muerte de la legendaria actriz

El agente de Betty White está aclarando los detalles que rodean la causa de la muerte del ícono de Hollywood.

La legendaria actriz falleció a los 99 años el 31 de diciembre. Según su antiguo amigo y agente, Jeff Witjas, la estrella de Golden Girls "murió pacíficamente mientras dormía en su casa".

"La gente dice que su muerte estuvo relacionada con recibir una vacuna de refuerzo tres días antes, pero eso no es cierto. Murió por causas naturales", le dijo Witjas a NBC News el lunes, 3 de enero. "No se debe politizar su muerte, esa no es la vida que vivió".