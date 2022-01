La graciosa reacción de Lily Collins ante una publicidad vandalizada de Emily in Paris

No todos están contentos con la serie, pero la actriz se lo toma con humor.

Excusez-moi?

Emily Cooper no estaría contenta con esta valla publicitaria vandalizada de su exitoso programa Emily in Paris. En cuanto a la actriz Lily Collins, que en realidad interpreta al personaje en la serie de Netflix, no pudo evitar burlarse del graffiti que cubría su póster.

Como se muestra en su publicación de Instagram del 2 de enero, Lily caminaba por la ciudad de Nueva York con su esposo, el director Charlie McDowell, cuando se toparon con la valla publicitaria de Emily in Paris, que ahora tiene pintura rosa cubriendo el rostro de Lily. "No puedo decir que me encanta el nuevo look, Em", escribió. "Pero A por esfuerzo..."