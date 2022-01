Kanye “Ye” West pasa los primeros días del año con la actriz Julia Fox en Miami

En diciembre, el artista ganador del Grammy actuó en el concierto benéfico "Free Larry Hoover" en Los Ángeles y Kim, quien a menudo lo ha apoyado en sus shows desde su separación, estuvo presente. En el escenario, él cambió la letra de su éxito de 2010 Runaway, cantando en la salida, "Necesito que corras hacia mí. Más específicamente, Kimberly".

A pesar de su súplica pública, a la mañana siguiente, Kim presentó documentos para declararse legalmente soltera y eliminar el apellido de Ye, West, y volver a su apellido de soltera.

"Las diferencias irreconciliables han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio, y no hay posibilidad de salvar el matrimonio a través de consejería u otros medios", se lee en los documentos. "El mantenimiento continuo del estado civil técnico entre [Kim] y [Ye] no tiene ningún propósito útil, y no hay razón para mantener la relación legal".

Más tarde, una fuente cercana a Kim le dijo a E! News que la fundadora de SKIMS "intenta no prestar atención" a los apasionados mensajes de su ex y trata de "ignorarlo cuando hace esto".